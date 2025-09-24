Diese Post kam nicht an: Filderstadt: Angestellter bei Postzulieferer stiehlt Pakete mit Inhalt

1 Viele Pakete kamen nicht an: Ein Angestellter eines Postzustellers soll Waren im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen haben. Foto: dpa

Er saß direkt an der Quelle: Ein Angestellter eines Post- und Paketdienstleisters in Filderstadt soll Warensendungen gestohlen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen mitteilen, sitzt der 51-Jährige in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet auf gewerbsmäßigen Diebstahl.

Der Mann war schon zuvor aufgefallen. An seinem Arbeitsplatz war bereits vor einigen Tagen festgestellt worden, dass er eine Paketsendung unberechtigt geöffnet und den Inhalt in Augenschein genommen haben soll. Zunächst konnte dem 51-Jährigen kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Dennoch wurden betriebsinterne Ermittlungen aufgenommen. Dabei fiel laut Staatsanwaltschaft und Polizei auf, dass wiederholt Reklamationen wegen fehlender Waren eingegangen waren. Der Tatverdacht erhärtete sich.

In der Wohnung des Mannes wurden Fahnder fündig

Die Staatsanwaltschaft erließ einen Durchsuchungsbefehl. Fahnder schauten sich in der Wohnung des Mannes um. Dabei fanden sie Wertgegenstände, darunter Smartphones und weitere Elektroartikel. Die mutmaßlich gestohlenen Waren wurden beschlagnahmt. Der Gesamtwert wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Diebstähle sollen sich über einen längeren Zeitraum ereignet haben.

Ermittlungen zu möglichen Komplizen dauern noch an

Der Beschuldigte wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu der Herkunft der beschlagnahmten Gegenstände sowie zu möglichen Komplizen dauern an.