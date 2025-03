Dienstag und Mittwoch: Warnstreik in Esslingen – Kitas und Busverkehr betroffen

1 Bereits am 10. Februar hatten städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Esslingen gestreikt. Foto: Roberto Bulgrin

Beschäftigte der Stadt Esslingen sind aufgerufen, am Dienstag und am Mittwoch die Arbeit niederzulegen. An den Streiktagen fallen zahlreiche Buslinien aus. Zudem könnten Kitas geschlossen bleiben.











Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Esslinger Verwaltung zum Warnstreik aufgerufen. Wie die Stadt mitteilt, kommt es dadurch am Dienstag, 11. März, und am Mittwoch, 12. März, in einigen Bereichen zu Einschränkungen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen.

An beiden Streiktagen fällt in Esslingen der komplette Busverkehr der Linien 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 132 und 138 aus. Erst ab 4 Uhr morgens am Donnerstag, 13. März, fahren sämtliche Busse der städtischen Verkehrsbetriebe wieder nach Plan. Einzelne Fahrten der Schulbuslinien 101, 108, 109, 110, 111, 113 und 132 sind vom Streik ausgenommen. Dies betrifft Verbindungen zwischen 6.58 und 8.04 Uhr. Nach eigenen Angaben verhandelt die Stadt derzeit mit Verdi über weitere Schulfahrten am Nachmittag. Die Linien 106, 114, 119, 120, 122, 130, 131 und 140 sowie der X20 und die S-Bahn werden nicht bestreikt.

Streiks in Esslinger Kitas

Auch auf die städtischen Kindertagesstätten dürften sich die Arbeitsniederlegungen auswirken. Der Verwaltung zufolge ist aktuell noch nicht klar, welche Einrichtungen wie stark von den Streiks betroffen sein werden. Eltern müssten sich aber darauf einstellen, dass einige Kitas am Dienstag und am Mittwoch geschlossen bleiben. Ein Teilbetrieb mit Notbesetzungen sei wie in Ostfildern ebenfalls möglich. Dann würden die Kitas lediglich für einzelne Gruppe öffnen.

Bereits gebuchte Termine im Bürgeramt können an den Streiktagen voraussichtlich nicht stattfinden. Für die Ausfälle müssen online Ersatztermine vereinbart werden. Dennoch erhalten die Bürgerinnen und Bürger per Mail Erinnerungen für gebuchte Termine am Dienstag und am Mittwoch. Dies erfolge automatisch und lasse sich nicht stoppen, teilt die Stadt mit.

Straßenreinigung in Esslingen könnte sich verzögern

Darüber hinaus streiken auch die Beschäftigten von städtischen Kultureinrichtungen. Deshalb bleiben die Stadtbücherei, die Bibliothek in Berkheim und der Bücherbus am Dienstag und am Mittwoch geschlossen. Dagegen sollen das Stadtarchiv, die städtischen Museen, die Musikschule und die Villa Merkel in der kommenden Woche regulär öffnen. Bei der Straßenreinigung könne es durch die Streiks zu Verzögerungen kommen, heißt es von der Stadt.