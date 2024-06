Diebstahlserie in Bietigheim-Bissingen: Motorräder werden in drei aufeinanderfolgenden Nächten geklaut

1 Im Kreis scheint es eine Serie an Motorrad-Diebstählen zu geben. Foto: dpa/Arne Dedert

In den vergangenen Tagen wurden in Bietigheim-Bissingen und Pleidelsheim sechs Motorräder geklaut. Ob die Taten zusammenhängen, ist unklar.











In der Nacht von Sonntag auf Montag beginnt die mutmaßliche Diebstahlserie von Motorrädern im Kreis Ludwigsburg. Unbekannte stehlen aus einem Carport im Bissinger Schlehenweg ein mattschwarzes Motorrad der Marke Honda im Wert von rund 5000 Euro. Laut Pressemitteilung der Polizei entwenden „vermutlich dieselben Täter“ ein weißes BMW-Motorrad, das eine Straße weiter vor einem Wohngebäude geparkt war.

In der Nacht darauf das gleiche Spiel. Irgendwann zwischen 20 Uhr am Montagabend und 5 Uhr am Dienstagmorgen wird ein Motorrad in der Bietigheimer Emil-Unkauf-Straße geklaut, geschätzter Wert: 11 000 Euro. In derselben Nacht verschwindet zudem eine Kawasaki, diesmal in der Banatstraße. Die Täter schlagen laut Polizei in dieser Nacht sogar ein drittes Mal zu: Ein 22 000 Euro teures Honda-Motorrad wird aus einer Einfahrt in der Breslauer Straße geklaut.

Laut Pressemitteilung bleibt es in der nächsten Nacht in Bietigheim-Bissingen zwar ruhig, dafür schlagen Diebe in Pleidelsheim zu. In der Bachgartenstraße stehlen sie eine schwarz-grün lackierte Kawasaki.

Ein möglicher Zusammenhang der Diebstähle ist laut Pressemitteilung Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas von Motorraddiebstählen mitbekommen haben, um Hilfe.