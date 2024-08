Diebstahlserie im Kreis Esslingen: Polizei nimmt Verdächtigen auf frischer Tat fest

1 Die Polizei hat am Montagabend in Lenningen einen 29-jährigen Mann festgenommen (Symbolfoto). Foto: /Marius Bulling

In Lenningen (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Er soll für eine Serie von Diebstählen verantwortlich sein.











Die Polizei hat am Montagabend in Lenningen einen 29-jährigen Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen eine ganze Serie von Diebstählen aus meist unverschlossenen Fahrzeugen begangen zu haben.

Der 29-Jährige wurde am Montagabend auf frischer Tat festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den Tatverdächtigen gegen 21.15 Uhr in der Tobelstraße dabei beobachtet, wie er versuchte, dort geparkte Autos zu öffnen. Daraufhin alarmierten sie die Polizei.

Ermittlungen dauern an

Diese leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und fuhr mit zahlreichen Streifenwagen zum Tatort. Dort entdeckten die Beamten nicht nur mehrere Autos, die offensichtlich geöffnet und durchsucht worden waren, sondern stießen in der Gutenbergstraße auch auf den Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 29-Jährige, gegen den bereits in anderer Sache ein Haftbefehl vorlag, wurde am Dienstagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Kirchheim vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 29-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Lenningen ermitteln nun gegen ihn.

Die Ermittlungen des Polizeipostens Lenningen, ob der Mann auch für weitere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen in der Vergangenheit verantwortlich ist, dauern an.

Zeugen oder Geschädigte, die bisher noch keinen Diebstahl aus ihren Fahrzeugen angezeigt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten unter der Telefonnummer 07026/60 01 90 in Verbindung zu setzen.