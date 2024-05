Diebstahlserie auf den Fildern: Diebe haben es auf Jeeps abgesehen

1 Ein Fahrzeug dieses Typs ist Mitte März in Ostfildern abhanden gekommen. Foto: Imago//Kimberly P. Mitchell

Seit dem vergangenen Herbst werden rund um Ostfildern hochwertige Jeeps gestohlen. Mindestens acht Wagen sind bereits entwendet worden. Was sagt die Polizei dazu?











In Großbuchstaben und auf Englisch schreibt eine Frau auf Facebook „Vorsicht“. In der Nacht sei ihr grüner Jeep zwischen 21 und 7 Uhr an der Nelly-Sachs-Straße im Scharnhauser Park gestohlen worden. Sie hofft auf Zeugen, wer etwas gesehen habe, möge die Polizei kontaktieren. Die Bestohlene schreibt, ebenfalls auf Englisch: „Die Polizei hat uns informiert, dass es in den vergangenen Wochen rund um Ostfildern mehrere Autodiebstähle gegeben hat.“