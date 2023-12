Diebstahl-Serie im Landkreis Ludwigsburg: Erneut wird ein Geländewagen gestohlen

1 Wer den Jeep gestohlen hat, ist noch unklar. Foto: dpa/Heiko Wolfraum

In Oberstenfeld ist am Sonntag ein schwarzer Jeep gestohlen worden. Es ist der vierte Diebstahl eines Geländewagens in kurzer Zeit.











Unbekannte haben am Sonntag in Oberstenfeld einen schwarzen Jeep Wrangler gestohlen. Das Fahrzeug im Wert von etwa 45 000 Euro stand laut Polizeimeldung im Nußbaumweg am Fahrbahnrand geparkt und wurde zwischen 19.45 Uhr und 21.45 Uhr entwendet. Bereits in der jüngeren Vergangenheit hatte es mehrere Diebstähle von Geländewagen gegeben. Zweimal schlugen Unbekannte im Freiberger Ortsteil Beihingen zu und stahlen jeweils einen Dodge Ram. Außerdem wurde am Mittwoch in Kornwestheim ein Jeep Grand Cherokee gestohlen. In allen Fällen ist unklar, wie die Geländefahrzeuge gestohlen worden sind.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 08 00/1 10 02 25 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.