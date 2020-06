Diebstahl in Wernau

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/geralt

Wernau - Zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, hat ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz in der Junkerstraße abgestellten Mercedes Benz S500 in Weiß entwendet. An dem verschlossenen Fahrzeug im Wert von etwa 14.000 Euro waren laut Polizei die amtlichen Kennzeichen ES-DS 8913 angebracht. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/9724-0 um Zeugenhinweise.