Diebstahl in Wendlingen

1 Das Auto hat einen Wert von knapp 30.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei sucht nach dem Diebstahl eines schwarzen VW Sharan vom Gelände eines Autohauses in Wendlingen (Kreis Esslingen) nach Zeugen.















Ein vier Jahre alter VW Sharan ist in der vergangenen Woche vom Gelände eines Autohauses in der Wendlinger Wertstraße gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montag vergangener Woche bis Montag dieser Woche, zehn Uhr, das schwarzlackierte Fahrzeug im Wert von knapp 30.000 Euro.

An dem Auto waren keine Kennzeichen angebracht und die Originalschlüssel befanden sich beim Händler. Der Wagen dürfte vermutlich mit einem Pkw-Anhänger abtransportiert worden sein. Der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefonnummer 07024/920990 um Hinweise.