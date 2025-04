Diebstahl in Stuttgart: Möbeldiebe kommen als Umzugshelfer daher

1 So sah das Wohnzimmer aus, bevor es leer geräumt wurde. Foto: STZN/privat

Ein Vermieter erlebt eine böse Überraschung. Als er in seine möbliert vermietete Wohnung kommt, sind alle Möbel weg. Haben die Ex-Bewohner alles mitgenommen, was zur Wohnung gehörte?











Sind Möbeldiebe in Zuffenhausen so auffällig vorgegangen, dass sie schon wieder unauffällig waren? Diesen Verdacht hat der Besitzer mehrerer Wohnungen an der Haldenrainstraße im Stadtteil Rot. Er hatte die Räume komplett möbliert vermietet. Nach einem längeren Streit mit dem Hauptmieter, der auch nicht immer seine Miete zuverlässig gezahlt haben soll, habe er das Mietverhältnis beenden können. Die Bewohner seien Angestellte des Betriebs des Hauptmieters gewesen – mehr Menschen als ursprünglich gedacht hätten in den nach Angaben des Vermieters frisch sanierten und neu eingerichteten Räumen gewohnt. Zwar sei die Abnahme ohne Schlüsselrückgabe gewesen, er habe aber die Schlösser austauschen lassen und wähnte das Objekt sicher. Wie hoch die Mietschulden waren, ist nicht bekannt.