Diebstahl in Steinenbronn: Der Radklau geht um

1 Diebe waren in Steinenbronn und Waldenbuch unterwegs. Foto: imago / / K. Schmitt

Aus Garagen in Steinenbronn und Waldenbuch sind in den letzten Tagen Autoräder und -reifen gestohlen worden. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 5000 Euro.











Der Polizeiposten Waldenbuch ermittelt derzeit gegen unbekannte Täter wegen Diebstahls. Die Unbekannten waren am Dienstag zwischen 6 Uhr und 17.15 Uhr in eine Tiefgarage in der Goldäckerstraße in Steinenbronn eingestiegen und hatten gleich zwei Sätze Autoräder gestohlen. Im benachbarten Waldenbuch schlugen die Täter in der Jahnstraße zu. Sie schlichen sich in eine Tiefgarage und entwendeten dort vier Autoreifen. Den Gesamtwert des Diebesgutes schätzt die Polizei etwa 5000 Euro.