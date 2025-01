Diebstahl in Reichenbach: Unbekannte brechen in Wohnung ein und stehlen Bargeld

Unbekannte brechen in Wohnung ein und stehlen Bargeld

Diebstahl in Reichenbach

1 Der Unbekannte gelangte vermutlich durch die Eingangstür in die Wohnung. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Marks

Bargeld erbeutet ein bislang noch unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Reichenbach (Kreis Esslingen). Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.











Ein bislang noch unbekannter Täter ist in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Reichenbach (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Nach den Angaben der Beamten gelangte der Unbekannte vermutlich in der Zeit vom 21.12.2024 bis Montag dieser Woche über die Eingangstür in die Wohnung in der Weinbergstraße. Im Anschluss durchsuchte er sämtliche Schränke nach Wertsachen und fand etwas Bargeld vor, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.