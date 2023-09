1 Über ein Nebentor verschafften sich die Einbrecher Zutritt. Foto: dpa/Carsten Rehder

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte im Freibad in Reichenbach (Kreis Esslingen) gewütet. Gewaltsam drangen sie in die Betriebsräume ein und richteten einen fünfstelligen Schaden an. Auch mehrere hundert Euro Bargeld wurden entwendet.















Link kopiert

Einen Schaden in fünfstelliger Höhe haben bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch im Reichenbacher Freibad angerichtet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. In der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr drangen die unbekannten Täter in das Freibad ein. Zuvor hatten sie gewaltsam ein Nebentor geöffnet, um auf das Gelände in der Kanalstraße zu gelangen. Dort hebelten sie einen Kassenautomaten sowie einen Snack- und zwei Getränkeautomaten auf und entnahmen das sich darin befindliche Geld.

Mehrere hundert Euro Bargeld sind weg

Weiterhin brachen sie gewaltsam in die Betriebsräume des Bads sowie den Kiosk ein. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten fanden sie zwei Tresore, die sie ebenfalls leer räumten und anschließend in das große Schwimmerbecken warfen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld.