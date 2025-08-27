Diebstahl in Plochingen: Unbekannter klaut 79-Jährigem Portemonnaie

1 Am Bahnhof in Plochingen wurde am Dienstagabend ein 79-Jähriger bestohlen. (Symbolfoto) Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com

Wohl mit einem Anrempeln hat ein Unbekannter am Dienstagabend einem 79-Jährigen in Plochingen (Kreis Esslingen) am Bahnhof die Geldbörse gestohlen.











Ein 79 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) den Verlust seiner Geldbörse bemerkt. Gegen 18.30 Uhr wollte er an einem Fahrscheinautomaten ein Ticket kaufen.

Laut Bundespolizei steckte er die Geldbörse nach dem Bezahlen in seine hintere Hosentasche. Kurz darauf wurde er von einem unbekannten Mann angerempelt. Beim Einsteigen in den Zug stellte er schließlich fest, dass das Portemonnaie fehlte.

Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei. Der unbekannte Täter konnte bislang nicht gefasst werden. Die Bundespolizei wies in diesem Zusammenhang auf die gängige Masche von Taschendieben hin. Diese lenken ihre Opfer oft durch Anrempeln ab. Wertgegenstände sollten deshalb möglichst eng am Körper getragen werden und nicht in Außentaschen.