1 Die Täter haben den Kraftstoff vermutlich abgepumpt. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Unbekannten sollen ihr Diebesgut in der Nacht zum Montag in Plochingen (Kreis Esslingen) aus mehreren Sattelzugmaschinen gestohlen haben.















Mehrere tausend Liter Kraftstoff haben Unbekannte in der Nacht zum Montag aus mehreren Sattelzugmaschinen in der Straße Am Rheinkai gestohlen, wie die Polizei mitteilt. In der Zeit zwischen 20.15 Uhr und zwei Uhr in der Nacht öffneten die Diebe wohl die Tankdeckel der Fahrzeuge und pumpten den Kraftstoff vermutlich ab. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.