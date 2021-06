1 Bei dem Diebstahl wurden vier LKW beschädigt (Symbolbild). Foto: dpa / /Stefan Puchner

In Plochingen (Kreis Esslingen) wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag 150 Liter Diesel entwendet.

Plochingen - Unbekannte haben in der Straße am Filswehr in der Nacht von Montag auf Dienstag rund 150 Liter Diesel von parkenden LKW abgezapft. Laut Angaben der Polizei haben die Täter zwischen 19 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen die Tankstutzen von vier LKW beschädigt. Aus zwei der vier LKW haben sie den Kraftstoff mit einem Schlauch entwendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.