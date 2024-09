Diebstahl in Ostfildern: Drei Trickdiebe stehlen Bargeld aus Ladenkasse

Diebstahl in Ostfildern

1 Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl und hofft auf Hinweise von Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Lukas Sembera/AdobeStock

In Ostfildern haben drei Männer Bargeld aus der Kasse eines Ladens gestohlen. Zwei der Diebe lenkten einen Mitarbeiter ab, während der dritte die Kasse öffnete. Die Polizei sucht Zeugen.











Drei Unbekannte haben am Montagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) Bargeld aus der Kasse eines Ladens in der Niemöllerstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet lenkten zwei der Täter einen Mitarbeiter ab, während der dritte Bargeld aus der Kasse stahl.

Demnach betraten die drei Männer den Laden im Ortsteil Scharnhauser Park gegen 17 Uhr. Die Beiden Männer gaben Interesse an einer Figur im Schaufenster vor und lenkten so den Mitarbeiter ab. Nach dem Diebstahl flüchtete das Trio zu Fuß über die Herzog-Carl-Straße in Richtung Landschaftstreppen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise zu den drei Unbekannten.

Polizei hofft auf Hinweise

Der Täter hinter dem Tresen war etwa 1,85 Meter groß, hat einen dunkleren Teint und kurze schwarze Haare. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Einer der Unbekannten am Schaufenster ist 30 bis 35 Jahre alt und von schmaler Statur. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Kappe. Sein Begleiter ist 45 bis 50 Jahre alt und hat graumelierte Haare. Er war mit einem dunklen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Die beiden sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07 11 / 34 16 98 30 von der Polizei entgegengenommen.