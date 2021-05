1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Jens Büttner//Jens Büttner

Laut Polizei wurde in der Fritz-Müller-Straße in Oberesslingen ein Kühlanhänger im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Esslingen - Nach einem weißen Sattelauflieger mit Kühlfunktion der Marke Schmitz Cargobull fahndet der Polizeiposten Oberesslingen nach eigenen Angaben. Wie laut Polizei erst am Montagnachmittag angezeigt wurde, war der 40 Tonnen Sattelauflieger mit dem Kennzeichen ES-G 270 am Samstagmorgen, gegen ein Uhr, in der Fritz-Müller-Straße an eine unbekannte Zugmaschine angehängt und gestohlen worden.

Der Wert des Aufliegers wird mit etwa 40.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise.