Diebstahl in Nürtingen: Unbekannter plündert Snackautomaten

1 Die polizei ermittelt nach dem Diebstahl. (Symbolfoto) Foto: Silas Stein/dpa

Ein noch Unbekannter hat in derNacht zum Mittwoch in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Snackautomaten in einem Haus aufgebrochen, das gerade umgebaut wird.











Link kopiert

﻿ Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Snackautomaten aufgebrochen. Der Vorfall ereignete sich in einem im Umbau befindlichen Gebäude in der Europastraße, wie die Polizei mitteilt.

Der Täter gelangte demnach auf noch unbekannte Weise in das Haus und brach auf der Baustelle den Automaten auf. Er plünderte ihn vollständig aus, dabei entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft Spuren am Tatort.