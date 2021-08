1 Der Autodieb ging der Polizei in Belgien ins Netz (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

In der Nacht zum 25. August wurde von einem Parkplatz eines Autohauses in Nürtingen ein Mercedes gestohlen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nun fassen.

Nürtingen - Nach dem Diebstahl eines Mercedes in der Nacht zum 25. August in Nürtingen hat die Polizei am Tag darauf im belgischen Lüttich einen 48-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Der mit dem „Keyless-Go“-System ausgestattete Mercedes war vom Gelände eines Autohauses in Nürtingen gestohlen worden. Nachdem das Fahrzeug am Donnerstagnachmittag in Lüttich geortet worden war, nahm die belgische Polizei den Fahrer fest. An dem Mercedes waren Kennzeichen angebracht, die ebenfalls in der Nacht zum 25. August in der Kirchstraße gestohlen worden waren. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte einen Haftbefehl gegen den 48-Jährigen, der bereits in anderer Sache unter Bewährung steht. Der Tatverdächtige kam laut der Polizei in eine belgische Justizvollzugsanstalt.