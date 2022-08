1 Die Einbrecher flüchteten unerkannt. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Mehrere Getränkeflaschen sowie einen kleineren Bargeldbetrag haben noch Unbekannte in der Nacht zum Dienstag aus einem Freibadkiosk in Neuhausen (Kreis Esslingen) gestohlen. Die Polizei ermittelt.















Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in den Kiosk eines Freibads in der Entenstraße in Neuhausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 6.45 Uhr über ein Tor auf das Gelände und brachen die Tür zum Kiosk auf. Dort entwendeten sie mehrere Getränkeflaschen sowie einen kleineren Bargeldbetrag. Danach machten sie sich unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Neuhausen ermittelt.