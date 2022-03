1 Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Silvia Marks

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in Neuffen (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt.















Ein unbekannter Dieb ist am vergangenen Wochenende in eine Gaststätte in der Straße Spadelsberg in Neuffen eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach etwas Wertvollem riss der Unbekannte zahlreiche Schubladen auf, wuchtete im Bereich der Umkleidekabinen sämtliche Spinde auf und durchwühlte sie. Dabei dürfte er laut Polizeiangaben auf eine Geldbörse mit einem geringfügigen Bargeldbetrag gestoßen sein, die er mitgehen ließ. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Offenbar mutwillig beschädigte der Einbrecher nachfolgend mehrere Türen und Fenster, wodurch ein beträchtlicher Sachschaden entstand, der den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigt. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen.