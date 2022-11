1 Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Mit einem Auto sind unbekannte Täter am Freitagmorgen in Mannheim in ein Juweliergeschäft gefahren. Der Wert des entwendeten Schmucks ist noch unklar.















Diebe sind am Freitagmorgen in Mannheim in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Die unbekannten Täter fuhren mit einem Auto in das Schaufenster des Geschäfts. Gegen 3.45 Uhr am Freitag entwendeten sie den Schmuck und flohen danach, wie die Polizei mitteilte.

Über die Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Es wurde eine Großfahndung eingeleitet. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.