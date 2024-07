Diebstahl in Lichtenwald: Mehrere Autos aufgebrochen

Diebstahl in Lichtenwald

1 Einige Autos waren nach Angaben der Polizei unverschlossen, andere wurden aufgebrochen. Foto: dpa/Axel Heimken

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stielt ein Unbekannter in Lichtenwald (Kreis Esslingen) aus insgesamt zwölf Fahrzeugen Wertgegenstände im Wert von mehren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise











Aus insgesamt zwölf geparkten Autos hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Lichtenwalder Ortsteilen Thomashardt und Hegenlohe Wertgegenstände gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Autos unter anderem im Seewiesenweg, im Haldenweg, im Hirtenweg, in der Waldstraße, im Bereich Pfandäcker sowie im Kirchweg abgestellt. Ein Teil der Autos sei unverschlossenen gewesen, andere Fahrzeuge seien vom Täter aufgebrochen worden. Der Unbekannte erbeutete nach Angaben der Polizei mehrere Bankkarten, kleinere Bargeldbeträge aber auch hochwertige Laptops. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, teilt die Polizei mit.

Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153 / 9551-0 um Zeugenhinweise zu den Diebstählen, verdächtigen Wahrnehmungen, aber auch darum, dass sich weitere, mögliche geschädigte Pkw-Besitzer melden.