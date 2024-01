Diebstahl in Lenningen: Unbekannter klaut Jacke und Geldbeutel aus Auto

1 Für eine Jacke und einen Geldbeutel schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Autos in Lenningen ein. (Symbolbild) Foto: imago/ stock&people

Eine Jacke und einen Geldbeutel erbeutet ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in Oberlenningen (Kreis Esslingen) aus einem Auto. Die Polizei ermittelt.











Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag in Oberlenningen (Kreis Esslingen) eine Jacke und einen in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Dieb in der Zeit von 19 Uhr bis 8.15 Uhr in der Brunnensteige die Scheibe des Autos ein. Der Schaden belaufe sich auf etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen.