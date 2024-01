Diebstahl in Lenningen: Unbekannter bricht Auto auf und stiehlt Jacke und Geld

1 Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. Foto: IMAGO

Ein Autofahrer, der seinen Pkw in der Brunnensteige in Oberlenningen geparkt hatte, fand ihn am Donnerstagmorgen mit zerbrochenem Fenster vor. Der unbekannte Täter entwendete aus dem Auto eine Jacke und Geld.











In der Nacht zum Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter in der Brunnensteige in Oberlenningen einen Pkw aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei, schlug der Täter zwischen 19 und 8.15 Uhr ein Fenster des VW Passat ein und entwendete eine Jacke sowie einen in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel.

Der Sachschaden, der durch das Aufbrechen des Autos entstanden ist, dürfte sich laut Polizei auf etwa 200 Euro belaufen. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen zum Einbruch und Diebstahl aufgenommen.