Diebstahl in Lenningen: Unbekannte stehlen Auto – Polizei sucht Zeugen

In Lenningen ist in den vergangenen Tagen ein VW Golf 6 gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei war der Wagen auf einem privaten Stellplatz in der Straße Merzenäcker abgestellt gewesen.

Der Diebstahl fiel am Montag gegen 6.30 Uhr auf, davor war das Auto zuletzt am Sonntag, 15 Uhr, gesehen worden. Zeugen, die im Bereich etwas beobachtet haben, oder den grauen Wagen mit Kennzeichen ES-GL 150 gesehen haben, werden gebeten sich unter Telefon 0 70 21 / 50 10 an die Polizei zu wenden.