Diebstahl in Lenningen (Kreis Esslingen): Unbekannter klaut Geldbeutel aus Pkw

Diebstahl in Lenningen (Kreis Esslingen)

1 Die Polizei weist darauf hin, Autos immer abzuschließen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In Lenningen hat ein unbekannter Täter am Donnerstagmorgen aus einem unverschlossenen Auto einen Geldbeutel mit mehreren EC-Karten geklaut. In den vergangenen Tagen gab es bereits ähnliche Vorfälle.











Link kopiert

Zum wiederholten Mal ist es am Donnerstagmorgen zum Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw gekommen, nachdem dies nach Angaben der Polizei bereits in den vergangenen Tagen zuvor in Lenningen (Kreis Esslingen) passiert war.

Nach Aussagen der Polizei war ein bislang unbekannter Täter gegen 6.45 Uhr in der Uhlandstraße im Ortsteil Gutenberg unterwegs und soll nach nicht abgeschlossenen Fahrzeugen gesucht haben.

Täter klaut Geldbeutel mit mehreren EC-Karten

Aus einem offenen VW entwendete der Unbekannte laut Polizei Bargeld aus einem sich darin befindlichen Geldbeutel und mehrere EC-Karten. Bis der Geschädigte den Diebstahl bemerkt hatte, wurden von dem Täter bereits mehrere Zahlungen mit den Karten getätigt.

Die Polizei weist darauf hin, Fahrzeuge und Garagen immer abzuschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug sichtbar liegen zu lassen.