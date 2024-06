Diebstahl in Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte stehlen 1100 Meter Kupferkabel

Diebstahl in Leinfelden-Echterdingen

1 Die Polizei bittet nach dem Diebstahl um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Am vergangenen Wochenende haben in Echterdingen (Kreis Esslingen) Unbekannte insgesamt 1100 Meter Kupferkabel gestohlen. Auch weil die Beute sehr viel Gewicht hat und ungewöhnlich zerteilt wurde, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.











Link kopiert

Unbekannte haben in den letzten Tagen über sieben Tonnen Kupferkabel vom Gelände eines Umspannwerkes in Echterdingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Unbekannten zwischen Donnerstag und Montagmorgen zu.

Den Angaben nach brachen sie mit Gewalt in das Gelände des Umspannwerkes in der Straße Hofstetten ein. Auf dem Gelände rollten sie die auf Trommel gelagerten Kabel ab und zerkleinerten sie in etwa eineinhalb Meter lange Stücke. Diese verluden die Täter auf ein Fahrzeug, das wegen des Gewicht des Diebesgutes laut Polizei recht groß gewesen sein dürfte.

Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen während der Tat oder verdächtiger Fahrzeuge. Zudem ist für die Ermittler nach Angaben eines Sprechers auch interessant, ob solche Kupferstücke in größerer Menge beim Transport aufgefallen sein könnten, oder zum Kauf oder Recycling angeboten werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11 / 90 37 70 entgegen.