1 Der entstandene Schaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) aufgebrochen und Bargeld gestohlen.















Auf das Münzgeld von Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Hauptstraße in Leinfelden-Echterdingen hat es ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, brach der Täter in der Zeit zwischen 20 Uhr und 3.45 Uhr drei Staubsaugerautomaten dort auf und plünderte Bargeld. Der entstandene Schaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt.