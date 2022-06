Diebstahl in Leinfelden-Echterdingen

1 Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. (Symbolbild) Foto: dpa

Unbekannte haben in der vergangenen Woche einen wertvollen Porsche 911 aus einer Tiefgarage in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Ein Luxuswagen im Wert von etwa 100.000 Euro wurde im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Samstagnachmittag aus einer Tiefgarage in der Stadionstraße in Leinfelden-Echterdingen entwendet. Der 63-jährige Fahrzeughalter hat sein Auto, einen Porsche 911 Turbo S, den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge zuletzt am Dienstagabend gegen 20 Uhr gesehen.

Zeugen gesucht – Beschreibung des Autos

Als der 63-Jährige am Samstag gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug in der Tiefgarage zurückkehrte, stellte er fest, dass es fehlte. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Porsche 911 Turbo S, Baujahr 2014, mit Lederausstattung und dem amtlichen Kennzeichen RT-LA 580. Der Fahrersitz ist bereits etwas abgenutzt und das Fahrzeug hat vorne recht leichte Kratzer, teilte die Polizei mit.

Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war das Fahrzeug in einer geschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatzeitpunkt, Täter oder Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.