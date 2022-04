1 Der Täter kam über ein Fenster in die Wohnung. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein noch unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen teure Designer-Handtaschen im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Wohnung in Leinfelden (Kreis Esslingen) gestohlen. Die Polizei ermittelt.















Mehrere Handtaschen der Luxusmarke Louis Vuitton hat ein bislang noch unbekannter Täter aus einer Wohnung in Leinfelden gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Täter in der Zeit von Freitag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 17.45 Uhr, über ein aufgehebeltes Toilettenfenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rohrer Straße.

Beim Durchwühlen der Schränke und Schubladen fand er einige Taschen der Marke Louis Vuitton im Wert von mehreren tausend Euro, die er mitgehen ließ. Zusammen mit Spurensicherungsexperten hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen.