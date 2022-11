1 Die Einbrecher gelangten über eine Terrassentür ins Innere des Gebäudes. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Franz-Peter Tschauner

Zwei Einbrecher sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eingestiegen. Die Diebe entwendeten Schmuck und flüchteten mit der Beute.















Zwei unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Waldenbucher Straße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Unbekannten kurz nach 18 Uhr über eine Terrassentür Zugang ins Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Das Polizeirevier Filderstadt hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.