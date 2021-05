Diebstahl in Köngen

1 Laut Polizei wurde unter anderem das Lenkrad gestohlen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Laut Polizei wurde am Donnerstag in Köngen in der Ringstraße ein Auto aufgebrochen. Der Dieb klaute das Lenkrad und die Multimedia-Einheit.

Köngen - Ein in der Ringstraße abgestellter BMW X5 ist laut Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, aufgebrochen worden.

Der bislang unbekannte Täter schlug das hintere Dreieckfenster auf der Beifahrerseite ein und konnte so die Tür öffnen. Im Anschluss entwendete er das Lenkrad sowie die komplette Multimedia-Einheit im Wert von mehreren tausend Euro. Bereits am frühen Donnerstagmorgen war mit demselben Modus Operandi ein Mercedes in der Goethestraße aufgebrochen worden.