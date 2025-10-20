Diebstahl in Köngen: Geld aus drei Autos Geld gestohlen – Versicherung zahlt wohl nicht

1 Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im Auto zu lassen. Foto: Robert Michael/dpa

Ein Dieb hat in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag in Köngen Geld aus drei unverschlossenen Autos gestohlen. Die Polizei warnt, dass in so einem Fall die Versicherung nicht zahlt.











Aus gleich drei Pkw ist in der Nacht zwischen Samstag auf Sonntag in Köngen Geld gestohlen worden – laut Polizei sind die Autos wohl nicht abgeschlossen gewesen.

Der Täter dürfte, so vermutet die Polizei bislang, in der Mühlstraße am frühen Sonntagmorgen unterwegs gewesen sein. Aus den drei Pkw erbeutete der bislang Unbekannte Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Die Polizei rät dringend, das Fahrzeug immer abzuschließen, auch wenn man es nur für einen kurzen Augenblick verlässt. Denn: „Beim Diebstahl aus einem nicht verschlossenen Fahrzeug erlischt der Versicherungsschutz“, teilt die Polizei mit.

Generell bestehe laut Straßenverkehrsordnung die Pflicht „zur Sicherung des Fahrzeugs und damit zum ordnungsgemäßen Verschließen.“ Ein Verstoß dagegen könne mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem warnt die Polizei davor, Wertgegenstände wie Smartphones oder im Geld zu lagern.