Diebstahl in Kirchheim unter Teck: Vor Werkstatt geparkter Sprinter von Mercedes gestohlen

In Kirchheim stehlen Unbekannte am Sonntag einen nicht zugelassenen Sprinter von Mercedes. Die Polizei ermittelt.
In Kirchheim (Kreis Esslingen) haben Unbekannte am Sonntag einen Sprinter von Mercedes gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die noch unbekannten Täter den nicht zugelassenen weißen Transporter wohl gegen fünf Uhr von einem Parkplatz vor einer Werkstatt in der Stuttgarter Straße.
An dem Mercedes im Wert von circa 10.000 Euro waren demnach keine Kennzeichen angebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.