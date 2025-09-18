Diebstahl in Kirchheim: Unbekannter stiehlt Weidezaungerät mit Solarpanel

1 Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch in Kirchheim (Kreis Esslingen). Unbekannte haben ein Weidezaungerät gestohlen.











﻿ In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Weidezaungerät gestohlen worden, berichtet die Polizei. Der Diebstahl ereignete sich demnach auf einer Weide im Gewann „Rauber“.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um ein Gerät der Marke Gallagher, Typ S400, mit schwarzem und orangem Gehäuse sowie einem Solarpanel. Der Wert des Geräts liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei prüfte den Tatort und nahm die Ermittlungen auf.