Modeschmuck und unterschiedliche Alltagsgegenstände hat ein noch unbekannter Täter am Montagabend aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kirchheim (Kreis Esslingen) gestohlen.















Ein unbekannter Täter ist am Montagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Ficker-Straße in Kirchheim/Teck eingebrochen, teilte die Polizei mit. Als die Bewohner gegen 22 Uhr ins Bett gehen wollten, fiel ihnen auf, dass das Schlafzimmer durchwühlt worden war.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Nach den Angaben hatten sich die Wohnungsinhaber zuvor im Wohnzimmer aufgehalten und das Schlafzimmerfenster im Hochparterre für etwa eineinhalb Stunden zum Lüften geöffnet. Dies nutzte der Unbekannte offenbar aus und stieg in das Schlafzimmer ein. Hierbei erbeutete er laut Polizei Modeschmuck und diverse Alltagsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.