Diebstahl in Kirchheim: Unbekannte stehlen Elektrowerkzeuge von Lkw-Anhänger

Diebstahl in Kirchheim

1 Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Lastwagenanhänger in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) gestohlen.











Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Den Angaben der Polizei zufolge waren die Werkzeuge auf dem Anhänger eines Lastwagens geladen, der auf dem Rastplatz in der Straße Kruichling geparkt war.

Zwischen 19 und vier Uhr – als der Fahrer im Zugfahrzeug schlief – schlugen die Diebe zu. Dazu schlitzten sie die Plane am Anhänger auf und räumten eine ganze Palette der Werkzeuge leer. Die Polizei ermittelt.