Diebstahl in Kirchheim: Mann bricht Zigarettenautomaten am Südbahnhof auf

Der Zigarettenautomat wurde leicht beschädigt. (Symbolbild)

Ein Unbekannter bricht am Südbahnhof in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen Zigarettenautomaten auf und stiehlt den gesamten Inhalt.











In den vergangenen Tagen ist ein Zigarettenautomat in der Straße Beim Südbahnhof in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ins Visier eines Kriminellen geraten.

Wie die Polizei mitteilt, hebelte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch das Gerät auf und stahl den kompletten Inhalt.

Zur Höhe des gestohlenen Bargelds sowie zum Wert der entwendeten Zigaretten kann die Polizei aktuell noch keine Aussage machen.