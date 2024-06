Diebstahl in Frickenhausen: Unbekannter stiehlt Wertgegenstände aus geparkten Fahrzeugen

Diebstahl in Frickenhausen

1 Die Polizei bittet nach den Diebstählen um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Gegenstände im Wert von etwa 1000 Euro wurden in der Nacht zum Mittwoch von einem Unbekannten aus geparkten Autos in Frickenhausen (Kreis Esslingen) gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Link kopiert

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag aus mehreren Autos im Wohngebiet östlich der Hauptstraße von Frickenhausen (Kreis Esslingen) Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 1000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, berichtet eine Sprecherin.

Zwischen Mitternacht und zwei Uhr am Dienstag öffnete der Unbekannte die Türen von insgesamt sechs Autos, die auf Stellplätzen oder am Straßenrand geparkt waren. Er schlug in der Hohenstaufenstraße, der Kolpingstraße, dem Hardtweg, der Dr.-Gminder-Straße und der Rosenstraße zu. Teilweise waren die Fahrzeuge nicht verschlossen. Der Dieb erbeutete Geldbeutel, Kleidung und eine Musikbox. Die Polizei bittet unter Telefon 070 25 / 91 16 90 um Zeugenhinweise.