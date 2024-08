Diebstahl in Frickenhausen: Polizei sucht flüchtigen Ladendieb

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu einem unbekannten Dieb, der einen Drogeriemarkt bestehlen wollte. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag im Frickenhausener Ortsteil Linsenhofen Kosmetikartikel im Wert von mehr als 1000 Euro aus einem Drogeriemarkt entwendet, ist dann aber ohne Diebesgut geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.











Der Polizeiposten Neuffen sucht Zeugen eines Ladendiebstahls in einem Drogeriemarkt, der sich am Dienstagnachmittag im Frickenhausener Teilort Linsenhofen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei hat ein unbekannter Täter gegen 16 Uhr am Dienstag Kosmetikartikel im Wert von mehr als 1000 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Bodelschwinghstraße entwendet. Nachdem er von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß, wobei er das Diebesgut zurückließ. Dabei wurde er laut Polizei von mehreren Zeugen beobachtet, die das Geschehen zum Teil mit ihren Mobiltelefonen filmten. Der Täter sowie die Zeugen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Unbekannter Täter zwischen 40 und 50 Jahre alt

Der unbekannte Täter war 40 bis 50 Jahre alt, von dünner Statur und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem T-Shirt mit schwarz-weißen Querstreifen, einer dunkelgrauen Jogginghose und roten Schuhen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Täter gefilmt haben oder Hinweise zu diesem geben können, sich unter der Telefonnummer 0 70 25/ 91 16 90 zu melden.