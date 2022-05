1 Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein schwarzes Pocketbike hat ein noch Unbekannter am Sonntag aus einem Baucontainer in Filderstadt (Kreis Esslingen) gestohlen. Doch dabei beließ es der Täter offenbar nicht.















Link kopiert

Ein noch unbekannter Täter ist laut Polizei in der Nacht zum Sonntag in einen Baucontainer in der Uhlberghalde in Filderstadt eingebrochen. Der Unbekannte hebelte den Container, der auf einem Gartengrundstück stand, wohl in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und elf Uhr gewaltsam auf. Er entwendete daraus nach Angaben der Polizei ein schwarzes Pocketbike mit goldfarbenen Anbauteilen im Wert von etwa 400 Euro.

Gartentore in der Nähe beschädigt

Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, stellte sich heraus, dass an sechs Gartengrundstücken in der Nähe die Gartentore beschädigt wurden. Aus diesen wurde ersten polizeilichen Erkenntnissen nach jedoch nichts gestohlen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen, schätzt die Polizei. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.