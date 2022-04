1 Zum Abtransport des Metalls im Wert von mehreren tausend Euro muss ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Noch unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende tonnenweise Aluminium und Kupfer von einem Firmengelände in Beuren (Kreis Esslingen) gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.















Tonnenweise Metall haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände in der Linsenhofer Straße in Beuren gestohlen. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge entwendeten wohl mehrere Täter in der Zeit zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, Aluminium und Kupfer. Zum Abtransport des Metalls im Wert von mehreren tausend Euro muss ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Die Polizei bittet Zeugen, denen Täter oder das Fahrzeug aufgefallen sein könnten, sich unter der Telefonnummer 0 70 25/9116 90 zu melden