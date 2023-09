1 Auch wenn der Schaden nur gering sein dürfte, ermittelt nun das Polizeirevier Filderstadt. Foto: dpa/Patrick Seeger

In Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) stehlen Unbekannte am Mittwoch Kerzen und Blumenschmuck aus einer Kirche in der Eugenstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.















Link kopiert

Am Donnerstag ist der Polizei ein Diebstahl aus einer Kirche im Filderstädter Stadtteil Bernhausen gemeldet worden, der sich offenbar am Tag zuvor in der Zeit zwischen neun Uhr und 17 Uhr ereignet hat. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen hat ein bislang unbekannter Täter aus dem Gotteshaus in der Eugenstraße mehrere Altarkerzen, Blumenschmuck und Opferkerzen entwendet.

Aufgefallen war der Diebstahl einer Angestellten, die sich über die Unordnung auf dem Altar gewundert hatte. Der Wert der Beute kann nicht beziffert werden. Auch wenn er nur gering sein dürfte, hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen.