Diebstahl in Filderstadt: Ablenkungsmanöver ist erfolgreich – Trickdiebe stehlen Karton Zigaretten

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Mit einem Ablenkungsmanöver erbeuten zwei Männer in einem Getränkemarkt in Plattenhardt einen Karton Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt.











Am Montagnachmittag haben dreiste Trickdiebe einen Karton mit Zigarettenstangen im Wert von mehreren Tausend Euro in einem Getränkemarkt in Filderstadt (Kreis Esslingen) erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, betraten die beiden Männer gegen 15.30 Uhr ein Geschäft in der Heinrich-Hertz-Straße in Plattenhardt. Während einer der beiden Männer den sich allein im Geschäft befindlichen Mitarbeiter ablenkte, stahl sein Komplize den Karton mit den Zigaretten und floh aus dem Laden.

Polizei ermittelt nach Diebstahl

Der andere Tatverdächtige, der sich noch im Laden befand, kaufte anschließend noch eine Flasche Wasser, bevor er ebenfalls den Getränkemarkt verließ. Kurze Zeit später wurde der Diebstahl bemerkt und schließlich der Polizei gemeldet.

Zu den beiden Tatverdächtigen liegt laut Polizei bislang keine genaue Personenbeschreibung vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.