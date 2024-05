Diebstahl in Esslingen-Zollberg: Unbekannter stiehlt Katalysator von Mazda

1 Die Polizei in Esslingen fahndet nach einem Dieb, der einen Katalysator aus einem Mazda gestohlen hat (Symbolfoto). Foto: dpa/Peter Kneffel

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in Esslingen-Zollberg einen Katalysator aus einem Mazda gestohlen. Die Polizei ermittelt.











Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in Esslingen-Zollberg einen Katalysator gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Täter in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 11.30 Uhr, am Werk.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte den Katalysator eines Mazdas, der in der Roßbergstraße abgestellt war, mit einem Rohrschneider entfernte. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen aufgenommen.