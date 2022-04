1 Der unbekannte Täter hat einen Schaden von rund 12.000 Euro verursacht. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zwischen Freitag und Samstag hat ein Unbekannter in Esslingen-Zell mehrere Katalysatoren von geparkten Autos gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.















Auf die Katalysatoren von Toyotas hatte es ein bislang Unbekannter am vergangenen Wochenende in Zell abgesehen. Den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge entwendete er in der Zeit zwischen Freitag und Samstag auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Hauptstraße die Katalysatoren von zwei Toyotas. Weiterhin montierte der Dieb in der Wilhelmstraße ebenfalls an zwei geparkten Toyotas die Katalysatoren ab, einen davon ließ er beim Fahrzeug liegen. Der Gesamtschaden wird laut Polizeiangaben auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-0.