Diebstahl in Esslingen: Wie wurde die 500 Kilogramm schwere Baumaschine gestohlen?

1 Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl einer Rüttelmaschine in Esslingen. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Rätselhafter Diebstahl in Esslingen: Eine 500 Kilogramm schwere Baumaschine verschwindet spurlos von einer Baustelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Link kopiert

Schwerer Diebstahl im eigentlichen Wortsinn: Von einer Baustelle in Esslingen ist eine 500 Kilogramm schwere Maschine gestohlen worden. Wie – darüber rätselt derzeit noch die Polizei.

Dieser zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Freitag auf einer Baustelle in der Fritz-Müller-Straße. Abhanden gekommen sei eine motorbetriebene Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson DLP 6555. Mit solch einer Maschine wird üblicherweise Boden verdichtet.

„Auf noch ungeklärte Art und Weise“: Diebstahl von 500 Kilo schwerer Baumaschine

Die Diebe sind den weiteren Angaben zufolge wohl im Zeitraum zwischen 17 und 9 Uhr am folgenden Morgen in das umzäunte Gelände eingedrungen und transportierten die Baumaschine „auf noch ungeklärte Art und Weise“ ab.

Den Wert des Diebesgutes gibt die Polizei mit rund 8000 Euro an. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 310 57 68 10 um Hinweise.