Diebstahl in Esslingen

Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montag ist aus zwei geparkten Autos in Esslingen-Zell der Katalysator gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.















In Esslingen-Zell hat ein Unbekannter zwei Fahrzeugkatalysatoren gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Täter am Montag zwischen 7.40 Uhr und 15.20 Uhr auf der Steinbeisstraße unterwegs, montierte an den Autos die Katalysatoren ab und entwendete diese. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise.