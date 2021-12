1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Esslingen - Am Mittwochmorgen hat ein unbekannter Täter einen roten Lichtsignalgeber einer Ampel an der Ecke Wielandstraße/Hölderlinweg in Esslingen gestohlen. Laut Polizeiangaben hatte der Unbekannte die Schrauben an der Ampel gelöst und das Rotlicht abmontiert. Kurz nach 5 Uhr wurde dem städtischen Baubetrieb der Ausfall der Anlage gemeldet. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Esslingen sucht nun unter der Telefonnummer 0711/3990-330 nach Zeugen zu dem Diebstahl.